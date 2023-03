Maior serial killer do Brasil é assassinado em SP

Neste domingo (5/3), conhecido como o maior serial killer do Brasil, Pedro Rodrigues Filho, o Pedrinho Matador, foi assassinato a tiros em uma rua de Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo.





Segundo a Polícia Militar, por volta das 10h deste domingo, dois homens passaram atirando de dentro de um carro na Rua José Rodrigues da Costa, no bairro Ponte Grande.





Até o momento, o corpo de Pedrinho ainda está no local. Policiais militares também estão no local onde o carro utilizado no crime foi abandonado. Até o momento, ninguém foi preso.





Pedrinho Matador foi condenado a 400 anos de cadeia por 71 homicídios. Ele mesmo alegava ter matado mais de 100 pessoas. Como passou boa parte da vida em presídios, a maioria de suas vítimas era outros detentos.





Na cadeia, ele era reverenciado como o maior homicida do sistema prisional, onde entrou em 1973, quando tinha 19 anos, e só saiu em 2007.





Durante uma entrevista no podcast Flow Verso, em 2021, o serial killer relatou que cortou e mastigou o coração do próprio pai, depois que ele matou sua mãe. Disse ainda que seu primeiro crime foi jogar o próprio primo em um moedor de cana.