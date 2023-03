Homem apontado como responsável por coordenar ataques no RN morre em confronto com a polícia no Ceará

Um homem de 29 anos, acusado de coordenar parte dos ataques criminosos no Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró, foi morto em confronto com a polícia na manhã desta terça-feira, 21, na cidade de Icapuí, no Ceará. As informações foram confirmadas pela Polícia Federal e também pela Polícia Civil do Estado.





Identificado como Francisco Allison de Freitas, conhecido também pelo apelido de “Nazista”, o homem era acusado de ser um dos líderes da facção criminosa que tem provocado uma onda de violência no Estado potiguar desde a última segunda, 13. O principal grupo criminoso suspeito de estar envolvido com os ataques é o Sindicato do Crime (SDC).





Segundo informações da Polícia Civil, “Nazista” teria reagido à abordagem policial e atirado contra os agentes de segurança antes de ser atingido. Ele foi socorrido, mas faleceu no hospital. Junto com ele, foram apreendidas uma arma de fogo e munições.

De acordo com as investigações, Nazista tinha atuações e influência em presídios do Rio Grande do Norte. Em uma ação da Polícia Civil realizada em um lava-jato de Mossoró, na última quinta-feira, agentes de segurança apreenderam aproximadamente cem litros de gasolina e munições. O lugar seria um dos endereços do suspeito.





Dados de segurança do Estado do Rio Grande do Norte, divulgados nesta terça, 144 suspeitos foram presos, sendo seis adolescentes apreendidos e 14 que estavam foragidos, mas que foram recapturados.