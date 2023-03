Prédio do antigo matadouro de Santa Quitéria será o novo abrigo dos animais indefesos; local passará por reforma

Os animais indefesos de Santa Quitéria terão agora um novo espaço para serem abrigados e receber maiores cuidados. A Prefeitura Municipal doou o prédio do antigo matadouro público, às margens da CE-176 no bairro Manduca Penteado, para a associação, que hoje cuida de mais de 100 cães e gatos.





O imóvel estava desativado desde 2014, quando o equipamento foi fechado e a cessão foi intermediada junto à administração, após a casa onde é utilizada atualmente no bairro Piracicaba ter sido solicitada de volta pelos proprietários.





De acordo com a presidente da associação, Solange Ximenes, o prédio passará por reparos e pinturas nos próximos dias, haja vista a deterioração com o tempo. Materiais para reforma já foram comprados, bem como telas para serem instaladas, visando impedir uma fuga de lá. Uma campanha está sendo realizada nas redes sociais, com o objetivo de arrecadar fundos e pagar estas adaptações, podendo ser doado qualquer valor via Pix para a chave CNPJ: 27.130.008/0001-29.

Ainda segundo Solange, o espaço foi disponibilizado por um período de seis anos, todavia continua de pé o desejo para construir o seu local próprio, no terreno doado pelo empresário Aníbal Construções, na Pudrinha – saída para Catunda.





Com muita luta, os voluntários mantêm o seu trabalho em Santa Quitéria, cuidando de aproximadamente 25 cães e 80 gatos conforme a disponibilidade de cada uma e custeiam isso há quatro anos através de doações, bazar semanal, carnê de contribuição e também recebendo restos de comidas vindo das escolas.





( A Voz de Santa Quiteria)