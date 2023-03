Sobral lidera número de demissões no interior e perde mais de mil empregos

Cidade perdeu 1.125 vagas com carteira assinada em janeiro, pior resultado do interior.

O mercado de trabalho de Sobral amarga o pior resultado do interior do Ceará neste início de 2023. Somente em janeiro, foram eliminados 1.125 empregos na cidade — decorrentes de 2.024 demissões e 899 contratações. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).





O desempenho negativo do emprego em Sobral se destacou fortemente em relação às demais cidades do interior. Para se ter dimensão, a segunda que mais cortou vagas de trabalho com carteira assinada foi Jijoca de Jericoacoara, com 113 empregos interrompidos.





A maioria dos cortes (1.018) ocorreu no setor industrial sobralense, mas houve redução também no comércio. Entre os profissionais que perderam o emprego, 675 são homens e 450, mulheres, conforme as estatísticas.





Em todo o Ceará, o saldo negativo foi de 3.033 vagas. Em Fortaleza, foram eliminadas mais de 1.500 vagas. Isso significa que, somadas, Fortaleza e Sobral foram responsáveis por 88% dos empregos perdidos no Estado.





CIDADES QUE MAIS PERDERAM EMPREGOS NO CEARÁ (JANEIRO/23)





Fortaleza: 1.547

Sobral: 1.125

Eusébio: 243

Maracanaú: 173

Caucaia: 166 Fonte: Diário do Nordeste