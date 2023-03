INSEGURANÇA: MAIS UMA MOTOCICLETA FOI ROUBADA EM SOBRAL!

O roubo aconteceu na manhã desta terça-feira, dia 21, na Av. Senador José Ermírio de Moraes, nas proximidades do cemitério Jardim Eterno.

A vítima foi abordada e roubada por dois homens armados de revólver, que subtraíram sua moto Honda CG 125 Fan de cor preta e placa OCT0912.

Os criminosos fugiram logo após o crime, fugindo em rumo ignorado.

Quem souber informações do paradeiro da moto, entrar em contato com a Polícia, através do telefone 190. O sigilo e o anonimato são garantidos.

A Polícia Civil está investigando o crime.