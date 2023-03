Moradores do Parque Boa Vista estão indignados com vazamento de esgoto

Os moradores afirmam que o mau cheiro, além de mosquitos e moscas deixam a situação insuportável.

Um vazamento de esgoto na rua Mulungu com a rua das Cajazeiras no Parque Boa Vista está causando indignação aos moradores. De acordo com um residente que não quis se identificar, à noite, o mau cheiro e insetos como mosquitos e moscas estão insuportáveis, além dos buracos que a água causa na via.





No ultimo dia 6 de março o Portal Paraíso publicou uma matéria falando da falta de saneamento básico no bairro, quando os moradores denunciaram que todas as ruas do logradouro estão esburacadas, com poças de água e muita lama. A situação das ruas ficam cada dia pior com as chuvas.





A comerciante Janaína Bandeira, moradora da rua Cajazeira, disse que à noite quando está ventando aumenta o mau cheiro de esgoto e todos reclamam. De acordo com a moradora, na rua tem muitas crianças que brincam ao redor do vazamento. “Para mim que tenho comércio é muito ruim. Muitas vezes a pessoas chegam e reclamam, mas eu não posso fazer nada. Só esperar os responsáveis vir e ajeitar. Gostaria que fosse ajeitado porque tem gente aqui que precisam pelo menos de um ambiente saudável”, disse a comerciante.





O Portal Paraíso tentou contato com o assessor de comunicação da Secretaria de Infraestrutura de Sobral (Seinfra), Paulo Henrique, mas não atendeu à ligação.





Com informações Sistema Paraíso