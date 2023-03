O vaqueiro que desapareceu ontem (27), durante o roubo de gado em Sobral, foi encontrado com vida na localidade de Salgado dos Machados, em Sobral.





Segundo informações, ele estava amarrado no meio do mato com várias lesões e com sinais de tortura.





Os suspeitos seriam quatro elementos em cavalos e estariam fortemente armados.





A Polícia Civil está investigando os fatos.





Com informações de Sobral Favela News