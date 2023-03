Homem casado com boneca de pano anuncia nascimento do 3º filho: "Felicidade"

O que pode ter em comum uma mineira de Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba, de 37 anos, e um tiktoker colombiano, de 27 anos? Ambos têm como cônjuge bonecos de pano – e, não somente isso, também têm ‘filhos’ feitos de pano.





Nesta semana, um vídeo de Cristian Montenegro viralizou no Tiktok no qual ele mostra o “parto” da esposa, a boneca chamada por ele de Natalia Ortiz. A gravação mostra Cristian ao lado do brinquedo, ambos paramentados com roupas típicas de internação médica, como toucas e camisolas de hospital.





Um terceiro boneco, esse vestido de médico, realiza o parto do “bebê”, batizado por Cristian por Sammy Montenegro. No vídeo, o colombiano ainda aparece com as mãos nos olhos aparentando estar chorando de emoção com o nascimento do “filho”.





Este seria o terceiro filho do casal, já que, na rede social, Cristian mostra outras duas crianças – também feitas de pano, é claro! No TikTok, o colombiano compartilha a “rotina” da família, que parece levar uma “vida normal”: leva os filhos para a escola, saem para jantar e comemoram aniversários.





Mineira quer chamar atenção para ter casa





Enquanto Cristian Montenegro parece apenas querer ter uma família de pano, a mineira Merivone Rocha Moraes, de 37 anos, se casou com o boneco, chamado de Marcelo, para chamar a atenção de TVs locais a fim de conseguir dinheiro para comprar a própria casa.





“Meu sonho era vestir de noiva. Eu tive a ideia de fazer o casamento para chamar a atenção de programas de televisão que eles pudessem me ajudar a ter uma casa. Eu quero ganhar uma casa e por isso eu resolvi casar com o Marcelo”, disse à reportagem à época.





