Moradores reclamam de ruas esburacadas no Parque Boa Vista

Os moradores do Parque Boa Vista, localizado na Cohab II, no grande Sinhá Saboia, há anos sofrem com a falta de infraestrutura. O Portal Paraíso já abordou o problema, mas até o momento continua sem solução. Além da falta de iluminação pública, o saneamento é uma carência que põe em risco a saúde da comunidade e impossibilita a mobilidade nas ruas do bairro.





De acordo com os moradores, todas as ruas têm buracos que a cada dia aumentam devido às chuvas gerando outro problema comum no inverno que é o alagamento e o lamaçal.





O quadro da Rádio Paraíso “Chama Paraíso” esteve no bairro dia 28 de fevereiro, para atender reclamações dos moradores sobre buracos na Avenida Jotobá, única via de ligação da comunidade aos outros logradouros.





Na ocasião foi registrado a existência de um buraco de aproximadamente dois metros de diâmetro, um risco grande de acidente, em uma avenida com iluminação precária.





O morador da Rua Mororó, Roberto Romário disse que algumas pessoas caíram de moto nos buracos e que a lama é um risco para crianças que brincam no local. “Quando os carros passam joga lama na minha calçada. O problema não é em uma rua só. É em todas as ruas do bairro”, disse Roberto Romário.





A moradora da Rua do Contorno, Nágila Ferreira, disse que já presenciou várias situações de mães com crianças caindo de moto nos buracos espalhados pelas ruas do bairro. “Temos nossos compromissos como deixar as crianças na escola ou ir para o trabalho e está bem sofrido mesmo pra gente com estes buracos. Aqui está praticamente abandonado. As autoridades não estão ligando. Já foram feitas várias manifestações sobre as ruas e ninguém ouve”, disse Nágila.





O Portal Paraíso entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) de Sobral para saber quais os projetos de melhorias para o local. De acordo o assessor da pasta, Paulo Henrique, a Prefeitura está ciente do problema e as ruas vão receber a visita da secretaria para avaliar o problema.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso