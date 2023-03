Bolsa fecha a semana com o pior resultado do ano

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores do Brasil (B3) encerrou a semana na pior cotação do ano, atingindo os 104 mil pontos, enquanto o dólar manteve-se estável a R$ 5,20. O indicador não cai para níveis tão baixos há 76 pregões e nessa sexta-feira 3, o Ibovespa só superou a marca do dia anterior que ficou ainda mais abaixo.





Os investidores mantêm-se preocupados com o atual cenário político e na quinta-feira, 02, a ministra do Planejamento, Simone Tebet disse que “com o resultado positivo do Produto Interno Bruto (PIB), espera um que Comitê de Política Monetária do Banco Central reveja a política de juros”.





Igualmente, o presidente Luíz Inácio Lula da Silva reforçou as críticas a respeito do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, dizendo que “o Brasil não pode ficar refém de um único homem”.





A independência do BC garante que a decisão sobre a taxa de juros não sofra pressões políticas, mas tem sido frequentemente questionada pelo presidente e pela base aliada.





O modelo demonstrou resultados virtuosos em outros países da América do Sul. Campos Neto já citou como exemplos do sucesso o Chile e o Peru. Os chilenos, mesmo guiados por um governo de esquerda, não pretendem acabar com o sistema, e os peruanos mantêm a economia estável, apesar das constantes crises políticas.





