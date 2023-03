TRAGÉDIA: Jovem morre em colisão horas após postar vídeo em estrada, em Acaraú/CE

Uma massoterapeuta de 23 anos, identificada como Érika Suzy, morreu após bater a motocicleta de frente com uma caminhonete na localidade de Carrapateiras, em Acaraú, no interior do Ceará, na manhã desta segunda-feira (6). Horas antes do acidente, a vítima compartilhou um vídeo conduzindo a motocicleta em uma estrada.





Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), a motocicleta e uma caminhonete colidiram frontalmente. O motorista do automóvel fez o teste do bafômetro, mas deu negativo para o consumo de bebidas alcoólicas. Ele compareceu voluntariamente à Delegacia de Acaraú, onde foi ouvido. A Perícia Forense também esteve no local para colher indícios que ajudarão nas investigações.





A prefeita da cidade, Ana Flávia de Monteiro, lamentou a morte da jovem e publicou uma nota de pesar nas redes sociais.





"Lamentamos a morte da jovem Érika Suzy da comunidade de Carrapateiras. Neste momento de dor, manifesto as mais sinceras condolências aos familiares e amigos enlutados pela irreparável perda."





O acidente ocorreu em uma estrada próximo ao povoado aonde a jovem residia com a família. Amigos da vítima deixaram mensagens de pesar no perfil da jovem, após ficarem sabendo da tragédia.





"Deus te coloque em um bom lugar, princesa", escreveu uma amiga de Érika. "Por que você, amiga?", questionou outra.





(G1/CE)