Mulher faz traficante se apaixonar por ela e o entrega à polícia: criminoso havia matado o marido dela

Parece roteiro de filme, mas aconteceu na vida real. Uma moradora de Montería, capital da região de Córdoba (Colômbia), fez um traficante de drogas procurado pela Interpol se apaixonar por ela e o entregou à polícia. O motivo era vingança.





A mulher – cuja identidade é protegida – trabalhou em estreita colaboração com a Polícia Nacional da Colômbia para executar o plano de vingança e também ajudar a capturar o narcotraficante Rubén Darío Viloria Barrios, também conhecido como 'Juancho'. Segundo o jornal "El Tiempo", ele operava em Montería e na sub-região de Uraba, fingindo amor a Deus e à Igreja.





Por trás do "homem religioso", havia o líder de uma organização de tráfico, homicídios e extorsões. Usando lanchas rápidas, embarcação preferida dos contrabandistas, Juancho conseguia transportar drogas pela América Central com destino aos EUA, com capacidade mensal de aproximadamente 1,5 tonelada de cocaína.





Embora fosse um plano demorado, a mulher finalmente conseguiu obter provas de seus crimes, que ela então repassou ao Comando de Operações Especiais da polícia. Após vários meses de monitoramento, ela marcou, em meados do mês passado, um encontro com Juancho em Montería, onde as autoridades conseguiram capturá-lo.





O Coronel Gabriel García explicou que os investigadores conseguiram estabelecer um mandado de prisão pelo crime de fabricação, tráfico e porte de armas e munições de uso restrito e exclusivo das Forças Armadas ou explosivos.





Extra