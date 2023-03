Justiça condena homem a mais de 20 anos de prisão por homicídio e roubo em Tamboril

Após atuação do Ministério Público do Estado do Ceará, o Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Tamboril sentenciou, na quarta-feira (29/03), Josimar Martins de Souza a 20 anos, 9 meses e 10 dias de prisão pelos crimes de homicídio e tentativa de latrocínio, assim como pela tentativa de outro homicídio. Os referidos delitos foram cometidos em abril de 2018 no distrito de Sucesso.





O Júri entendeu que o réu cometeu os crimes de homicídio consumado (qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima) e tentativa de homicídio (com as qualificadoras da impossibilidade de defesa da vítima) e participação no crime de tentativa de latrocínio, os quais estão previstos no art. 121, parágrafo 2º, II e IV; e art. 121, parágrafo 2º, IV, c/c art. 14, II, e art. 157 parágrafo 3º, do Código Penal Brasileiro.





Na denúncia apresentada pela Promotoria de Justiça, é detalhado que Josimar, em conluio com um primo, dirigiu-se a Sucesso e roubou para si a motocicleta de Robe Carlos Nunes Bonfim Junior. Na ocasião, o réu atirou na bochecha da vítima, causando-lhe grave lesão corporal. Depois, Josimar e o citado primo buscaram Antônio Luciano de Sousa e atiraram no mesmo, com este vindo a óbito. No momento, Josimar ainda atingiu, de raspão, o peito de Francisco Jorge da Silva Vieira.





O réu passou dois anos foragido, mas foi capturado no Estado de São Paulo, estando preso desde então. Na decisão, a Justiça ainda determinou que o réu recorra da decisão em 1ª instância em regime fechado.





(A Voz de Santa Quiteria)