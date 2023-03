Nave alienígena pode estar nos observando com pequenas sondas. Entenda

O chefe do escritório de Óvinis do Pentágono e um cientista de Harvard sugeriram, em um rascunho de estudos, que uma nave-mãe alienígena poderia estar localizada à espreita no Sistema Solar. Conforme a pesquisa dos estudiosos, o objeto estaria explorando os planetas internos com o auxílio de pequenas sondas.





De acordo com o site Space, as espaçonaves menores, chamadas de “sementes de dente-de-leão”, exploram a região e coletam informações para a nave-mãe.





O documento não oficial proposto pelos cientistas Avi Loeb e Sean M. Kirkpatrick e intitulado Restrições Físicas em Fenômenos Aéreos Não Identificados foi divulgado em 7 de março.





O astrônomo Loeb, da Universidade de Harvard, é conhecido pelos seus trabalhos acerca de Oumuamua, um suposto cometa vindo de fora do Sistema Solar e que possui o formato de um charuto. Para Loeb, o objeto se trata de uma nave alienígena.





A ideia sobre uma nave-mãe surgiu após, em 2017, um meteoro insterestelar de 1 metro colidir contra a Terra. Para o cientista, há a “possibilidade de que um objeto interestelar artificial poderia ser de uma nave-mãe que libera muitas pequenas sondas durante sua passagem próxima à Terra”.





No rascunho, os pesquisadores sugerem que a tecnologia utilizada pelos alienígenas fariam com que as pequenas sondas não fossem detectadas por astrônomos nem redes de monitoramento aéreo. Além disso, apontam que a civilização extraterrestre responsável pela criação da nave-mãe não precisariam estar no objeto durante seus estudos.





Via portal Metrópoles