Palhaço suspeito de abusar de criança em Mombaça, no Ceará, é preso na Bahia

Um homem de 42, anos, que estava foragido da justiça cearense pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso na última quinta-feira, 9, na zona rural da cidade de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia. O suspeito trabalhava como palhaço no município de Mombaça, a 300,9 km de Fortaleza, quando teria cometido o crime.





De acordo com os investigadores, o crime teria acontecido em agosto de 2022, quando o homem, identificado como Just Jaeckin Lagos Gomes, teria utilizado sua profissão de animador de festas para se aproximar de uma criança de 10 anos de idade. Ele teria, inclusive, chegado a oferecer seu aparelho celular para a vítima.





A captura ocorreu durante uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Civil do Estado da Bahia (PC-BA). O homem foi colocado à disposição da justiça baiana e, após as tratativas, será recambiado para o Ceará.





(O Povo)