EM CAMOCIM, TRAVESTI É ASSASSINADA A FACADAS NO BAIRRO SAO PEDRO. POLÍCIA MILITAR AGE RÁPIDO E PRENDE ACUSADO

No final da noite deste sábado, 11, por volta de 23h50, a polícia registrou um homicídio a faca na cidade de Camocim. A vítima foi o travesti Edvanilson Rodrigues da Silva, 36 anos, mais conhecido como Caju, o qual já tinha várias passagens pela polícia, inclusive respondia por homicídio doloso e atualmente usava tornozeleira eletrônica.





Segundo informações, era por volta de 23h50, quando populares ligaram para o 190 informando que tinha acontecido uma briga com lesão a faca na casa do Roberto, localizada no cruzamento das ruas Benjamin Constant com 24 de Maio. O policiamento foi ao local e já encontrou Caju esfaqueado e morto do lado de fora da casa do Roberto. Segundo a polícia, o próprio Roberto teria tirado o corpo de dentro de sua casa.





Acusado preso





As informações davam conta que um indivíduo conhecido como Josiel Pereira dos Santos, vulgo Ziboi, tinha sido o autor do homicídio.





Imediatamente policiais do Raio sob o comando do Capitão Luís Júnior, e do P.O.G. sob o comando do Tenente Flávio Araújo, iniciaram as diligências e momento depois conseguiram pegar o acusado em sua residência localizado na Travessa Siqueira Campos, bairro Praia.









Motivo fútil





Friamente o acusado teria confessado o homicídio e declarou para o policiamento que estava bebendo cachaça e consumindo drogas juntamente com Caju na casa do Roberto, quando os dois se desentenderam.

Acusado alegou legítima defesa





Ziboi teria informado que Caju sacou uma faca e foi em sua direção. Os dois iniciaram uma luta corporal, onde Ziboi teria desarmado Caju e efetuado varios golpes em seu corpo. Ao ver que Caju estaria agonizando e morrendo, o suspeito enpreendeu fuga e foi para casa de seus pais.





Uma equipe da Pefoce foi acionada para fazer o traslado do corpo da vítima ao IML de Sobral.





Policiais militares do Raio e do POG conduziram o acusado para a DRPC de Camocim, onde foi autuado em flagrante por crime de homicídio doloso.





Lamentavelmente com esse sinistro, Camocim chega a 12 homicídios somente neste ano.





Efetuaram a prisão: Capitão L. Junior, Tenente Flávio. ST Cícero, Sgt Helisandro, Sgt Henrique, Cb Gleison, Sd Isaac e Sd R Cruz





(Camocim Polícia 24h)