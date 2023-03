Jogador de Free Fire tem pedido de desbloqueio de conta negado

Um jogador de Free Fire - que jogava há mais de três anos e dedicava em média seis horas diárias na plataforma eletrônica - teve sua conta suspensa e smartphone bloqueado para acessar em qualquer outra conta de terceiro, em razão de ter utilizado softwares não oficiais para obter benefícios dentro do game.





Para retomar o acesso ao jogo e vantagens adquiridas, entrou com ação na Justiça estadual contra a Garena Agenciamento de Negócios e Google Brasil. No entanto, teve pedido negado tanto em 1ª instância, na 1ª vara Cível de Timon/MA, quanto em fase de recurso, na 5ª câmara Cível do TJ/MA, em sessão na segunda-feira, 6.





O voto do relator do processo, desembargador José de Ribamar Castro, decidiu por manter a sentença de base, negando provimento ao apelo, uma vez que "a suspensão da conta foi decorrente de culpa exclusiva do autor, ante a violação de termos de uso do referido jogo".





O relator entendeu que o jogador não provou minimamente os fatos, no sentido de que não teria utilizado softwares em sua conta de jogo. "Por outro lado, a apelada Garena Agenciamento de Negócio Ltda demonstrou, através de seu sistema de segurança, o uso de programas de terceiros não autorizados, sendo o autor informado através de e-mails de todo o ocorrido por meio de respostas encaminhadas pela central de atendimento", escreveu o desembargador em seu voto.





A Garena Agenciamento de Negócio Ltda., administradora do jogo, alegou que a parte autora violou termos de uso de jogo eletrônico por utilização de softwares de terceiros suspeitos e não autorizados (denominados de "hack"), gerando um comportamento fraudulento que interfere na competitividade entre os demais jogadores.





Já a Google Brasil, que atua no mercado como plataforma de download de aplicativos, arguiu "pela ausência de responsabilidade civil, aduzindo que o autor não comprovou fato constitutivo do seu direito e que no evento em tela houve a utilização de softwares fraudulentos, infringindo os termos de uso do jogo eletrônico desenvolvido pela requerida Garena".





Em sua defesa, o jogador, que buscava uma indenização por danos morais no valor de R$ 6 mil, afirmou que vem experimentando prejuízos devido ao encerramento de suas atividades em ambiente virtual. Entre os danos alegados, ele também contou que tinha classificação em partidas ranqueadas e que realizou compras no ambiente virtual do jogo que totalizaram a quantia de aproximadamente R$ 417.









Jogo Free Fire





Free Fire é um jogo eletrônico do gênero Battle Royale, que é um tipo de jogo eletrônico multiplayer onde um grande número de jogadores competem em uma arena para ser o último sobrevivente. Foi lançado em dezembro de 2017 para dispositivos móveis iOS e Android e tornou-se um dos jogos mais populares da atualidade, com uma grande base de jogadores em todo o mundo.













Informações: TJ/MA.