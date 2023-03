Tradicional Cavalgada de São José do Torto reúne milhares de pessoas em sua XVIII edição

O evento contou com a participação de diversos empresários e lideranças políticas, como o deputado federal Moses Rodrigues e o deputado estadual Oscar Rodrigues





Depois de dois anos sem acontecer, devido a pandemia de Covid 19, a localidade de São José do Torto, distrito de Sobral, recebeu neste sábado (11), a 18° edição da tradicional Cavalgada de São José do Torto. O evento, que é uma realização dos “amigos do Torto”, este ano teve liderança da vereadora Fransquinha do Povo(MDB), e contou com a presença de diversas lideranças políticas da região, além de empresários e amantes da montaria.





A vereadora do MDB recebeu em sua residência para um almoço, vários vereadores de Sobral, além lideranças políticas da região. Entre as lideranças, estiveram presentes também o deputado federal Moses Rodrigues acompanhado de seu pai, o deputado estadual Oscar Rodrigues, ambos do União Brasil.





O deputado federal Moses Rodrigues(União Brasil), ressaltou a importância do evento para o desenvolvimento da região, destacando também o movimento da economia e o esporte. Também presente no evento, o deputado estadual Oscar Rodrigues(União Brasil), fez um destaque sobre o desenvolvimento na área econômica, que promove uma empregabilidade durante o evento, que vai desde o emprego de profissionais para o tratamento dos animais, até o pequeno empresário com a venda de produtos no seu comércio, com o realização do evento.





A cavalgada reuniu milhares de pessoas para prestigiar o retorno de um dos mais tradicionais evento do Brasil. A festa ainda contou com shows das bandas Zé Mazenir, Ricardo Bala e Janaína Alves.





Por Leew Vasconcelos / Sistema Paraíso