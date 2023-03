Marrone viraliza nas redes sociais por sua plástica, mas namorada aprova: “Ficou lindo”; VEJA VÍDEO

O sertanejo Marrone passou por uma mudança no rosto e no corpo esta semana, aos 57 anos. Responsável por assessorá-lo nesse processo, a nova namorada dele, Anna Paula Farfalla, detalhou, em papo com o EXTRA, todos os procedimentos dos quais o cantor foi submetido.





Segundo ela, Marrone fez lifting facial, blefaroplastia (retirada do excesso de pele das pálpebras inferiores), otoplastia (para melhorar a aparência das orelhas), rinosseptoplastia funcional e estética e lipoaspiração de papada.





“O resultado final será fantástico, conseguimos o rejuvenescimento que queríamos para ele. Agora, vamos seguir cuidando também do corpo com a equipe”, conta a assessora de 43 anos, informando que o sertanejo está empenhada com as mudanças, que incluem ainda acompanhamento de nutrólogo e de um nutricionista.”





“Ele já eliminou 9kg. Agora vamos entrar no processo de reposição de massa magra, de músculos. Ele está treinando todos os dias, acordando cedo, está super empenhado e cada dia mais animado.”, conta.





Anna Paula trabalha como assessora para a realização de cirurgia plástica. Os dois estão juntos há cerca de três meses e se conheceram no show da dupla Bruno e Marrone.





O último namoro público de Marrone foi em 2021, com Fernanda Tetzner – mesmo nome da ex-namorada do sertanejo, que trabalha no mercado financeiro.





Créditos: Gazeta Potiguar

