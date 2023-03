São José do Torto volta a realizar a maior cavalgada do Ceará

O evento, em 2011, bateu o recorde brasileiro com a participação de 1.400 cavaleiros.

O distrito sobralense de São José do Torto, a 35 quilômetros da sede, voltará a realizar a tradicional Calvagada de São José do Torto, dia 11 de março, a partir das 16h. Segundo os oraganizadores, a cavalgada é a maior do Ceará e a segunda do Brasil conforme o RankBrasil. Depois de dois anos sem acontecer devido à pandemia, 2023 será sua 18ª edição e marcará o início dos Festejos da Paróquia de São José no distrito.





Com percurso estimado em 16km, a cavalgada sairá de São José do Torto passará pelas localidades de Ouro Branco e Rafael Arruda e retornará para o ponto de partida.





O idealizador do evento é o servidor público Benevaldo, morador do logradouro, que há 20 anos realizou a primeira edição. De acordo com a vereadora Fransquinha do Povo, representante da localidade, como os trabalhos estão retornando depois da pandemia e há ainda cuidados a serem considerados, a estimativa é que 800 cavaleiros participem desta edição. De acordo com Benevaldo, a cavalgada de São José do Torto, em 2011 bateu o recorde brasileiro com a participação de 1.400 cavaleiros.





Fransquinha do Povo que está responsável pela organização disse que foi procurada pela comunidade para que a cavalgada voltasse a acontecer. “Este ano depois de duas temporadas parada fui procurada pelos moradores pedindo para que a cavalgada voltasse a ser realizada. Estou responsável pelas camisas do evento, comida e água para os cavaleiros. Vale ressaltar que tudo começou com a participação de cavaleiros do lugar e com o tempo tomou proporção muito grande”. Disse a vereadora.





A cavalgada tem o apoio da Prefeitura de Sobral que está responsável pela estrutura e a contratação das bandas. As atrações para esta edição serão: Janaína Alves, Mazenir e Banda e Ricardo Bala.





Por Waldercyr Santos / Sistema Paraíso