SAÚDE DE SOBRAL ESTÁ NA "UTI": MORADOR DO DISTRITO DE BONFIM RELATA QUE O PSF ESTÁ SEM AMBULÂNCIA

Falta do veiculo está impossibilitando a continuação do tratamento do paciente que vive em cadeiras de rodas.

O mototaxista, Francisco Neuso de Sousa, morador da localidade de Várzea Redonda, no distrito de Bonfim, município de Sobral, informou à reportagem do Sistema Paraíso, que a comunidade local está sem ambulância.





A reclamação da comunidade é quanto a inexistência de uma ambulância para atender a necessidade dos usuários que dependem do serviço da Secretaria de Saúde.





Francisco Neuso se envolveu em um acidente de trânsito, quando trabalhava como mototaxista, sofrendo uma fratura no fêmur. Como sequelas do acidente, o morador relata que vive hoje com suporte de uma cadeira de rodas e precisa sempre se deslocar a sede do município para realizar exames e consultas.





Neuso relata que a falta da ambulância está impossibilitando de continuar o seu tratamento. Revoltado com a situação, o morador clama por ajuda da gestão de saúde do município e critica a falta de atenção por parte da gestão municipal, “…faz vergonha aqui no Bonfim, não tem nem telefone e nem ambulância para suprir as nossas necessidades especiais”, desabafa Francisco Neuso.





A falta da ambulância no distrito de Bonfim não é recorrente, ainda segundo o morador, o problema já se arrasta há três meses, e o poder público nada faz para resolver a problemática. Sr. Francisco cogitou fazer o deslocamento para Sobral em um carro aberto, sem nenhum recurso adequado e até mesmo em uma carroça (veiculo de tração animal).





Em conversa com o vereador Mário Vicktor (MDB), representante do distrito, o parlamentar ressaltou que foi protocolado um documento requerendo o levantamento de todas as ambulâncias e motoristas da sede e principalmente dos distritos. “Isso, não é admissível o que está acontecendo com a população”. E faz um destaque e diz que é falta de interesse total por parte da gestão municipal em resolver essa situação.





O Sistema de Comunicação Paraiso entrou em contato com a secretaria de saúde do munícipio e até o fechamento da matéria, não obtivemos resposta.





Por Gabriel Lopes / Sistema Paraíso