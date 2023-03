Urgente! Moradores do Caioca temem tragédia

Com a estrutura comprometida, moradores temem que a caixa d´´ agua que abastece o distrito possa desabar e causar uma tragédia.

Inaugurada há 24 anos, a caixa d´água do distrito do Caioca em Sobral, distante da sede 18 quilômetros, está com a estrutura comprometida. Os moradores temem que o reservatório desabe a qualquer momento e cause uma tragédia. Construída com anéis de concreto, a caixa d´água está com alguns dos tubos, apresentando corrosão e com os ferros à mostra, além disso, o reservado apresenta vazamento, causando assim, um outro problema para a comunidade que é o desperdício de água potável.





O Senhor Francisco José, morador da localidade há 15 anos, disse que já foram enviados vários ofícios à Prefeitura, mas até o momento, continua sem resposta. “Pedimos solução do problema antes que aconteça uma tragédia anunciada. Como a água é pesada a caixa pode tombar, porque desde quando foi feita não passou por manutenção. Vieram umas pessoas da Prefeitura, olharam, mediram e foram embora e não voltaram mais”, disse.





O Portal Paraíso entrou em contato com a assessoria de imprensa do SAAE que informou que como se trata da estrutura do equipamento, a pasta responsável é a Secretaria de Infraestrutrua de Sobral. Contactada pelo portal a assessoria da Seinfra não atendeu as ligações.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso