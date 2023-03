Videomonitoramento da Ciops auxilia CPRaio da PMCE na captura de suspeitos em Sobral

Dois adolescentes foram apreendidos em flagrante, em uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE), sob suspeita de participação em um ato infracional análogo ao crime de roubo, registrado na cidade de Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Ceará. As capturas, ocorridas na terça-feira (21), são resultado de um trabalho integrado, que contou com apoio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops-SSPDS), por meio das câmeras de videomonitoramento da Prefeitura de Sobral.





A composição do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da PMCE, recebeu uma denúncia via Ciops, sobre uma ocorrência relacionada a uma motocicleta roubada em via pública. Pouco tempo depois, os raianos, com apoio da Força Tática Rural da PMCE, localizaram os suspeitos. Dois adolescentes, um de 17 anos, com três históricos de atos infracionais análogos ao crime de tentativa de roubo e um por receptação; e o segundo jovem, de 16 anos, com dois atos infracionais análogos ao crime de roubo.





A motocicleta foi recuperada e restituída posteriormente à proprietária. Além do veículo, os adolescentes estavam com um simulacro de arma de fogo, uma chave micha e uma faca. O material e a dupla foram conduzidos à Delegacia Municipal de Sobral, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde um ato infracional análogo ao crime de roubo foi registrado, para subsidiar a investigação.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3677-4711, o número de WhatsApp da Delegacia Municipal de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.





As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.





Fonte: SSPDS/CE