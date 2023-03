Sem graça, o BBB23 coleciona erros e repescagem

Com trinta dias para o fim, o BBB23, surpreendentemente, coleciona erros que não imaginávamos ver tão cedo em um reality show da Globo. Assim como na última edição de A Fazenda, o Big Brother Brasil deste ano não conseguiu construir um enredo forte por si só e as tentativas de Boninho e cia para fazer o jogo andar não estão dando certo.





Temos de começar pelo início: o erro na escalação do elenco. Os convidados deste ano não são nomes conhecidos do público e que despertam a curiosidade do povo em vê-los nos dia a dia. E este foi o assunto mais comentado sobre o BBB23 durante os primeiros dias de programa. “Quem é que são esses?”, perguntavam-se a maioria dos internautas. Quem é que irá seguir a risco a vida de “famosos” que não são famosos?





De lá para cá, vários questionamentos sociais rolaram dentro da casa, o que obrigou a direção do programa a intervir no jogo. A primeira delas foi a relação abusiva entre Bruna Griphao e Gabriel Fop.





Esse alerta para que eles tomassem cuidado com as atitudes deles enquanto casal comprometeu o andar da carruagem. Os participantes ficaram mais comedidos porque após a “bronca” de Tadeu, eles lembraram de que existia toda uma massa os assistindo prontos para cancelá-los.





E mais recentemente a expulsão de Cara de Sapato e MC Guimê, que fizeram importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez e foram linchados virtualmente por tal ação. Outro assunto o qual a Globo jamais deixaria passar em branco: a violência contra mulher.





E mais uma vez, a intervenção da direção mexeu com a cabeça dos brothers, que temem o julgamento, e eles parecem ainda mais exaustos de todo o confinamento.





Dinâmicas





Nenhum dinâmica proposta por Boninho deu certo. O quarto branco foi rápido e sem graça. O público queria ver um quarto branco raíz e no final recebeu apenas uma prova de resistência. O intercâmbio com Dania Mendez, de forma triste, também não deu certo.





A produção do programa, sem muitas opções, resolveu apelar para outra dinâmica, que também não irá render.





Com isso, a solução de Boninho para reverter a saída de dois participantes ao mesmo tempo foi a repescagem, que não vai dar certo. A ideia desta dinâmica não foi bem vista por muitos do lado de fora. A torcida de participantes que seguem no jogo apontam que os eliminados podem estragar o programa com informações privilegiadas.





Essa dinâmica da repescagem, aliás, já começou com falhas: a produção do Big Brother Brasil deixou vazar para a líder Bruna a imagem da Casa do Reencontro, onde estão os ex-BBBs. Após este erro amador, a direção se viu na obrigação de contar para todos eles e não há mais surpresa em torno disso no game.





Até então, boa parte dos eliminados que estão na Casa do Reencontro estão apáticos. Mas há aqueles desesperados como Tina e Larissa, que ao menos já garantiram um convite para a próxima edição de A Fazenda após o barraco que protagonizaram com Key Alves.





O BBB23 não nos proporcionou nenhum embate memorável, nenhum participante memorável e chegará ao fim marcado apenas pelos erros.





(Metropoles)