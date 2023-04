ABANDONO! Alagamento de água de esgoto incomoda moradores dos Terrenos Novos, em Sobral

De acordo com os moradores, o problema existe há anos.

O cruzamento das ruas Francisco Jacinto Ferreira da Ponte com a São Francisco, no bairro Terrenos Novos, está alagado com água da chuva e de esgoto, o que está deixando os moradores indignados com indiferença do poder executivo municipal com o problema. De acordo com os residentes o alagamento existe há anos e que além do mal cheiro, eles têm que conviver com animais mortos, ratos, cobras, mosquitos e outros insetos.





A dona de casa Maria das Dores, deficiente física, que mora na rua São Francisco, está com o quintal todo alagado com água de esgoto com fezes e larvas conhecidas popularmente com “tapurus” e um mau cheiro insuportável. Maria das Dores disse que está com algumas noites que não dorme devido a situação. “Eu passo a noite toda tossindo devido o mau cheiro e tenho crianças morando comigo”, disse a dona de casa.





A comerciante Rosângela Nacimento, moradora da Rua Fco. Jacinto F. da Ponte disse que no local aparece animais mortos como cachorro e gato piorando a situação. “A Prefeitura vem, tira foto, vai embora e não resolve nada. A gente que mora aqui fica no prejuízo. Na rua tem muitas mulheres com ciranças e tem idosos que não podem conviver com essa água”, disse a dona de casa.





Já o Sr. Tiago Gomes, também comerciante, disse que o acúmulo de agua existe há mais de cinco anos e que a Prefeitura promete solucionar o problema, mas até o momento não foi resolvido. “Já batizamos o nome da lagoa com o nome do prefeito de Sobral, porque aqui é um desprezo muito grande. Nossas crinaças já cortaram o dedo na pracinha por causa do piso todo solto. As águas vêm com fezes, com cachorro morto, ratos grandes e tapurus”, disse o comerciante.





O Portal Paraíso tentou contato com a assessoria de imprensa do SAAE, mas teve a chamada recusada e as mensagens enviadas até o fechamento desta matéria não tiveram resposta.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso