Concurso PC SP: edital confirmado para 3.500 vagas; comissão já está formada

O concurso para Polícia Civil do Estado de São Paulo está cada dia mais perto. Neste sábado, dia 15 de abril, foi divulgada no Diário Oficial do Estado, a lista completa com os nomes dos integrantes das comissões responsáveis por cada carreira.





A expectativa do governo estadual é que o edital do concurso PC SP seja publicado até junho deste ano, ou seja, a menos de dois meses.





O número total de vagas e os respectivos cargos já foram divulgados. As oportunidades serão distribuídas da seguinte forma:





Delegado – 522 vagas;

Médico Legista – 116 vagas;

Perito Criminal – 249 vagas;

Investigador – 1250 vagas;

Escrivão – 133 vagas;





O salário inicial previsto para os cargos, de acordo com o Unidade Central de Recursos Humanos do Governo do Estado de SP, é de:





Delegado – R$ 12.458,98;

Médico Legista – R$ 10.439,92;

Perito Criminal – R$ 10.439,92;

Investigador – R$ 4.717,42;

Escrivão – R$ 4.717,42;





Vale lembrar que o concurso PC SP foi autorizado em 2022 pelo então governador Rodrigo Garcia.





Confira a seguir a lista completa das comissões formadas para o próximo concurso PC SP:





Comissão para o cargo de Delegado:





Rosemeire Monteiro de Francisco Ibañez (presidente);

Ronaldo Augusto Comar Marão Sayeg (vice-presidente);

Carlos Afonso Gonçalves da Silva;

Rafael Francisco Marcondes de Moraes;

Fernando David de Melo Gonçalves;

Antonio Carlos Cândido de Araújo;

Luís Francisco Segantin Junior;

Denise Cristina Lima Baptista;

José Antonio Pinheiro Aranha Filho

Comissão para o cargo de Investigador:









Waldir Antonio Covino Junior (presidente);

Fabiano Genofre (vice-presidente);

Ivalda Oliveira Aleixo;

Juliana Pereira Ribeiro Godoy Rodrigues;

Carlos Cesar Castiglioni;

Anderson Pires Giampaoli;

Clemente Calvo Castilhone Junior;

Maria Fernanda Dias da Silva e João Francisco Ferreira Dias.

Comissão para o cargo de Escrivão de Polícia:









Gilson Cezar Pereira da Silveira (presidente);

Ana Paula Batista Ramalho Soares (vice-presidente);

Luís Augusto Castilho Storni;

Marcelo Jacobucci;

Carlos José Paschoal de Toledo;

Arlindo José Negrão Vaz;

Bento da Cunha Junior;

Adriana Sampaio Liporoni;

Rodrigo Borges Petrilli.









Comissão para o cargo de Médico Legista:





kleber Antonio Torquato Altale (presidente);

Edison Giatti Lahoz (vice-presidente);

Dejar Gomes Neto;

Fabíola de Oliveira Alves;

Márcia Melchert Giudice;

Vladimir Alves dos Reis;

Sérgio José Zeri Nunes;

Victor Alexandre Percinio Gianvecchio;

Antonio Carlos Ortola Jorge.





Comissão para o cargo de Perito Criminal:





Osmar Guimarães Junior (presidente);

Luiz Fernando Camargo da Cunha Lima (vice-presidente);

Jorge Amaro Cury Neto;

Alexandre Silva Cassola;

Luis Guilherme Mello de Moraes;

Fabio Henrique Jagosich;

Ana Claudia Pacheco;

Adriane Gonçalves;

Ana Paula Sabariego Batista





Também foi aprovada a lista com o nome dos professores que ficarão responsável pela prova oral do concurso. Confira a seguir:





Adolfo Domingos da Silva Junior;

Bento da Cunha Júnior;

Carlos Afonso Gonçalves da Silva;

Cícero Floriano Pires Alves;

David Pimentel Barbosa de Siena;

Roberto Luiz de Almeida Andreoli;

Dejar Gomes Neto;

Guilherme Caselli de Araújo;

Luciano Carneiro de Paiva;

Luiz Orlando Aporte Ruiz;

Raphael Zanon da Silva;

Marta Candido;

Rodrigo Augusto Boscoli;

Ronaldo Fordelone Linhares;

Ronaldo Tuma;

Tiago Antônio Salvador.





Último concurso PC SP aconteceu em 2022





O último concurso PC SP foi realizado ano passado e ofertou 2939 vagas distribuídas entre os seguintes cargos:









Investigador – 900 vagas

Escrivão – 1.600 vagas

Médico Legista – 189 vagas

Delegado – 250 vagas

O certame foi organizado pela Fundação Vunesp. As provas foram aplicadas em maio e junho de 2022.





Quais os requisitos para ingressar na PC SP?





Confira a seguir qual o nível mínimo de escolaridade exigido para cada carreira do concurso PC SP:





Investigador – Nível superior de formação;





Escrivão – Nível superior de formação;





Médico Legista – Nível superior em Medicina;





Delegado – Formação específica de ensino superior de bacharelado em Direito, certificada por diploma universitário reconhecido pelo órgão ou instituição competente, na forma da legislação aplicável. É necessário comprovação de, no mínimo, 2 anos de atividade jurídica ou 2 anos de efetivo exercício em cargo de natureza policial civil; e





Perito – Nível superior de graduação em um dos seguintes cursos de Bacharelado: Análise de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Biologia, Biomedicina, Biotecnologia, Ciências da Computação, Ciências Físicas e Biomoleculares, Ciências Moleculares, Contabilidade, Direito, Enfermagem, Engenharia, Estatística, Farmácia, Farmácia e Bioquímica, Física, Fonoaudiologia, Geografia, Geologia, Informática, Matemática, Medicina, Medicina Veterinária, Museologia, Nutrição, Odontologia, Química, Sistemas de Informação e Tecnologia da Informação.





Fonte: Empregabilidade Brasil

Foto Jornal da Franca