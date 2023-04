O prefeito de Tianguá, Luiz Menezes de Lima, autorizou a compra de fraldas no valor de R$ 1.698.082,50 para o município. O valor chamou a atenção dos cidadãos e tem gerado burburinho na cidade.





Segundo o documento da Prefeitura, as fraldas serão usadas no Programa Nutrir da Secretaria de Saúde do Município. O que chama a atenção não é a compra do produto, mas o montante pago.





Confira documento das fraldas:



