Moro critica Lula: “Corre risco de deixar brasileiro só com o osso”

Nesta quinta-feira (27), o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) criticou o governo Lula. Ele usou as redes sociais para reagir a uma reportagem do jornal O Globo que mostra declarações do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga afirmando que, com arcabouço fiscal, o Brasil “corre risco de desembocar em grande fiasco”.





Moro disse que o petista prometeu picanha, mas entregou abóbora e “corre o risco de deixar o brasileiro só com o osso”.





– O Governo do PT prometeu picanha, entregou abóbora e corre o risco de deixar o brasileiro só com o osso. Não é por falta de alertas de gente entendida. Abaixo a frase do dia – escreveu o senador, no Twitter.