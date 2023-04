EUA aprova remédio com bactérias benéficas de fezes humanas

A Food and Drug Administration (FDA), agência dos Estados Unidos semelhante à Anvisa, aprovou o uso do primeiro remédio feito de bactérias benéficas encontradas em fezes humanas. O medicamento é indicado para combater graves infecções intestinais e pretende substituir a necessidade de transplante de fezes. O remédio será comercializado com o nome de Vowst e é administrado por via oral.





O remédio está indicado para infecções recorrentes pela bactéria Clostridium difficile. Resistente a tratamentos, a bactéria mata a microbiota do intestino e causa cólicas, náuseas e diarreias intensas. O único tratamento da infecção antes da aprovação do medicamento era o transplante de fezes.





“A viabilidade deste medicamento com microbiota fecal e uso oral é um passo significativo para avançar no tratamento e no cuidado com pacientes que vivem com doenças da Clostridium difficile que ameaçam, inclusive, a vida”, disse o diretor da FDA, Peter Marks, em comunicado à imprensa.





O comunicado do FDA informa que ao menos 15 mil pessoas morrem nos EUA todos os anos com infecções que poderão ser tratadas mais facilmente com o novo medicamento. Não há dados sobre o assunto no Brasil.









Como funciona o remédio?





O remédio pode ser usado por qualquer pessoa com mais de 18 anos e deve ser tomado uma vez ao dia durante três dias consecutivos. Durante o estudo clínico, os pesquisadores constaram que o medicamento funcionou em 88% dos casos analisados.





O remédio possui efeitos semelhantes aos do transplante de fezes, quando excrementos de um voluntário saudável são tratados, congelados e injetados por colonoscopia em um paciente doente. No Vowst, a microbiota fecal é condensada em comprimidos, o que torna o armazenamento e a administração do medicamento mais simples. Assim como o transplante, porém, o uso de Vowst pode ser perigoso para quem tem alergias alimentares, informa o FDA.





(Metrópoles)