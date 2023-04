CURSO DE MARKETING EAD DO UNINTA SEGUE COM MATRÚCLAS E INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O SEMESTRE 2023.1

Coordenado pelo professor Me Matheus Salvany e com nota máxima do Ministério da Educação, o Curso Superior Tecnológico em Marketing na modalidade de Ensino à Distância do Centro Universitário INTA (UNINTA) é uma graduação que tem por objetivo formar profissionais qualificados para atuar em diversas áreas do marketing, incluindo o marketing tradicional e digital, branding, pesquisa de mercado, gestão de mídias sociais, marketing de conteúdo e serviço, gestão de comunicação e áreas afins.





O curso busca estudantes que desejam ingressar no mercado de trabalho de forma rápida e eficiente, com uma diplomação de qualidade e reconhecida pelos 24 anos de tradição do UNINTA Faça sua inscrição no site do Centro Universitário INTA (UNINTA) e escolha a melhor forma de ingresso - https://polodigital.uninta.edu.br/#inscreva-se





Áreas de Atuação do Marketing





O egresso do Curso Superior Tecnológico em Marketing de Ensino à Distância do Centro Universitário INTA – UNINTA estará preparado para atuar em diversas áreas do mercado, tais como:





Marketing Digital: desenvolvimento de estratégias de marketing digital, planejamento e execução de campanhas de publicidade on-line, gestão de redes sociais, criação de conteúdo para blogs, e-commerce e outras plataformas.





Marketing Tradicional: Se concentra em promover e vender produtos ou serviços por meio de canais de mídia tradicionais, como televisão, rádio, jornais, revistas e outdoors. Ele também é conhecido como marketing offline.





Branding: criação e gestão de marcas, definição de posicionamento, elaboração de identidade visual e desenvolvimento de estratégias de comunicação.





Pesquisa de Mercado: realização de estudos de mercado para entender o comportamento do consumidor, identificar oportunidades e ameaças, e orientar as decisões de marketing.





Gestão de Mídias Sociais: criação e gestão de conteúdo para as redes sociais, monitoramento de métricas e análise de resultados.





Marketing de Conteúdo: criação de conteúdo para diferentes plataformas, como blogs, sites e redes sociais, com o objetivo de atrair e engajar o público-alvo.





Marketing de serviço: Promoção e venda de serviços em vez de produtos tangíveis. Podem incluir coisas como consultoria, suporte técnico, serviços financeiros, hospedagem de sites, serviços de transporte, entre outros.





Comunicação e Relações Públicas: desenvolvimento de estratégias de comunicação, relacionamento com a imprensa, gestão de eventos e elaboração de campanhas publicitárias.





Vendas: desenvolvimento de estratégias de vendas, planejamento e execução de ações de marketing, análise de resultados e gestão de equipes comerciais.





Com esta formação, o egresso estará apto a atuar em empresas de diferentes segmentos, agências de publicidade, consultorias de marketing, empresas de tecnologia, startups, entre outras áreas que demandem profissionais com habilidades em marketing e comunicação.





Mercado de Trabalho





O mercado de trabalho para profissionais de marketing no Brasil está aquecido. Segue com o caráter competitivo e boas oportunidades para aqueles com habilidades e experiência relevantes, especialmente em setores como varejo, serviços financeiros, tecnologia e comércio eletrônico. A digitalização dos negócios também tornou o marketing digital uma habilidade importante e cada vez mais valorizada. De acordo com os sites de vagas de emprego (Catho e FastJob), em geral, o salário inicial para um profissional de marketing recém-formado pode variar de cerca de R$ 2.500 a R$ 4.500 por mês.