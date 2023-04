ASSEDIADOR: vereador é condenado a mais de 5 anos e perda de mandato

O vereador Ademar Antônio Vieira, o Lemão do Paulista (PSD), de Barra de São Francisco, foi condenado a mais de 5 anos de prisão e à perda do mandato por assédio sexual contra uma funcionária da Câmara Municipal em 2017. Ele usava sua posição para ameaçar a servidora, dizendo que a demitiria se ela não tivesse relações sexuais com ele. Os assédios começaram logo após a contratação da funcionária e ele chegou a telefonar para ela pedindo um encontro, ameaçando sua permanência na Câmara se ela não comparecesse. A vítima, que é casada, procurou o Ministério Público para denunciar o assédio. A sentença foi proferida em 27 de março deste ano. Cabe recurso.





CÁ PRA NÓS: Se investigar é capaz de aparecer novas vítimas. A história criminal está repleta de exemplos.





