Contagem regressiva para a nova sangria do açude Araras

O final de semana será de contagem regressiva e muita expectativa para a sangria do açude Paulo Sarasate (Araras). Depois de quase três anos, o quarto maior reservatório do Ceará está prestes a verter, estando neste sábado (08/04), com 97,88% da sua capacidade – faltando somente 18 centímetros para transbordar sob o escama-peixe.





Em apenas 23 dias, o Araras teve um surpreendente aporte de 25,2%. Com as fortes chuvas que elevaram em 2,5 metros, a população passou a acompanhar diariamente a sua evolução e até arriscar quando que irá sangrar.





Resultado disso, centenas de curiosos, tanto de Varjota como de outros locais, estão indo ao distrito de Sangradouro, como ponto turístico pra ver a água já se aproximando. Para os que não podem ir até lá, mas desejam apreciá-lo, uma câmera instalada pela Online Telecom mostra ao vivo o ângulo durante 24 horas.





Para Raimundo Araújo, morador do distrito, o momento representa muita felicidade e espera que de hoje pra amanhã já ‘tenha algo descendo’. “Ano passado passou bem pertinho, todo mundo ficou bem curioso, mas não deu. Pra quem sabe brincar, é maravilhoso, uma alegria, mas tem gente que se embriaga, pode cair na água, é perigoso”, alerta.





Já a jovem Celina Pires conta que será a sua segunda oportunidade em ver o espetáculo. “Estamos com ansiedade, expectativa grande pro nosso gigante e esperamos, se for da vontade de Deus, que a gente tenha a probabilidade de ver. É fartura, bênção para as famílias, pessoal monta barraquinhas, traz suas coisas”, destaca.





Esta será a 21ª vez que o Araras ultrapassará a sua capacidade máxima, tendo sido a última em 23 de abril de 2020, durante a pandemia. Inaugurado em 1958, ele é responsável pelo abastecimento de cinco cidades, além da irrigação de milhares de hectares e da criação de peixes.