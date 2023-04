Estudante é morta em saída de festa no Centro de Fortaleza, e ex é suspeito do crime

Uma estudante de 25 anos foi morta, neste sábado (25), no Centro de Fortaleza. Ela, identificada como Barbara Bessa, estava voltando de uma festa quando foi assassinada. O suspeito do crime é o ex-marido, que não aceitava o fim do casamento de dois anos.





Uma amiga da vítima informou que Barbara decidiu terminar o relacionamento há uma semana, mas o ex-marido não concordou com a decisão. A Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de uma mulher de 25 anos.





Neste sábado, a vítima estava em uma casa de shows quando foi procurada pelo ex-marido. Fora do estabelecimento, eles tiveram uma briga. No fim da festa, quando Barbara voltava a pé para casa, ela foi seguida e morta com disparos de arma de fogo pelo homem.





A jovem deixa três filhos. Nenhuma das crianças é filha do suspeito do crime. O crime é investigado pela 4ª Delegacia do DHPP, unidade que realiza diligências para identificar o autor do crime, bem como elucidar o fato.





G1