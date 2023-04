Influenciadora que tem dois maridos rebate críticas sobre trisal: 'É pura inveja'

A influenciadora digital, Lary Ingrid, 27 anos, rebateu os comentários negativos que tem recebido sobre o relacionamento a três que vive com Italo Silva e João Victor, em Fortaleza. A jovem, que também é cantora, acredita que as críticas vêm de pessoas motivadas por inveja ou hipocrisia.





“Tem muitos comentários nas redes sociais, porque saiu em umas páginas de fofoca, aí ficam várias invejosas — porque, para mim, é a pura inveja. Não conseguem nem um [homem], aí acham ruim quem tem dois”, disse Lary Ingrid.





O trisal tem quatro crianças, sendo as duas mais novas de cada um dos homens com a mulher, conforme mostrado no programa Se Liga, da TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo no Ceará. Entre as vantagens de dois maridos, Larissa, conhecida como Lary Ingrid, de 27 anos, diz que são duas pessoas para lavar as louças e arrumar a casa para ela, além de melhoria na saúde mental. "Não tenho mais depressão, não tenho mais tempo para ter depressão", disse.

“Ninguém tem nada a ver com nossa vida. Ficam comentando ‘ai credo’, como se não tivessem amante ou feito coisa pior”, destacou a influenciadora.





Lary Ingrid tem o desejo de formalizar o casamento com os companheiros, mas não consegue por falta de legislação sobre poligamia. Apesar de existir alguns casos de trisais espalhados pelo país, não há na legislação brasileira, lei ou norma, que contemple esse tipo de união.





“Já chegou gente dizendo que vive assim [em trisal], mas não tem coragem de assumir para a família, tem medo do que os vizinhos vão falar, me perguntam o que eu acho. Eu sempre digo ‘acho que você tem de fazer o que lhe faz bem, o que lhe faz feliz’”, aconselhou.





Comentários apagados e perfis bloqueados

A influenciadora disse que apaga a maioria dos comentários negativos que vê sobre o relacionamento, e também bloqueia alguns perfis. “A gente não precisa deles para viver. Os que mais criticam são os que fazem muito pior”, destacou.





“Esse tipo de coisa eu prefiro nem absorver. Eu gosto de coisa boa. Coisa ruim eu finjo que não vejo. Fizeram uns comentários em uma foto de João, e eu disse para ele ‘apague todos os comentários ruins e agradeça os bons’. É assim que a gente tem de lidar na vida, porque gente podre tem um monte”, comentou a cantora.





Ela disse, inclusive, que os dois namorados também compartilham a mesma forma de lidar dela, e que eles são até mais tranquilos com relação aos comentários negativos. Lary informou que monitora os perfis dos três pelo celular dela, e aproveita para apagar as críticas.





G1 CE