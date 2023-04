MULHER É MORTA COM GOLPES DE GARGALO DE GARRAFA. NAMORADO É O SUSPEITO

Uma mulher de 46 anos foi assassinada com gargalo de garrafa na casa onde morava no bairro Guajeru, região da Grande Messejana, em Fortaleza, na noite de sábado (15). O namorado da vítima é suspeito do crime.





Conforme um familiar da vítima, que terá a identidade preservada, há cerca de três meses o relacionamento de Cristiane dos Santos Pereira com o suspeito ficou mais conturbado, com discussões constantes.





No dia do crime, o casal se desentendeu porque a vítima se negou a preparar comida para o namorado, que saiu da casa levando uma das chaves do imóvel. Horas depois, Cristiane foi encontrada ferida na área de serviço da residência. Uma ambulância foi até o local, mas ela não resistiu aos ferimentos.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a Polícia Civil apura as circunstâncias da morte da mulher, localizada com lesões decorrentes de objetos perfuro cortantes em um imóvel da região.





Equipes da Polícia Militar, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, e da Perícia Forense fizeram os primeiros levantamentos sobre o caso.





Agentes realizam buscas no intuito de identificar a autoria do crime. Até a manhã desta segunda-feira, o suspeito segue foragido.





Fonte: G1/CE