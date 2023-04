Ex-PM larga farda e fatura mais de R$15.000 vendendo conteúdo na Privacy

A ex-policial está na plataforma há pouco mais de 1 mês, mas já relata estar muito feliz com os ganhos e em entrevista contou um pouco de qual foi sua motivação, além de afirmar não querer voltar para antiga vida: “não penso em voltar para a PM, o que me motivou foi poder me tornar uma pessoa mais livre para fazer aquilo que sempre quis e ter liberdade financeira”.





Márcia contou em entrevista que além da parte financeira, ela está investindo na nova carreira por prazer e que tem sido libertadora essa nova experiência. Além da criação de conteúdo adulto, a musa trabalha como terapeuta e massagista tântrica, além de dar consultorias baseadas na filosofia hindu tantra, visando proporcionar uma vida mais plena e prazerosa aos praticantes.





Apesar de ter trabalhado por muito tempo na polícia, a criadora de conteúdo, hoje com 37 anos, começou a trabalhar com a prática do tantra, ainda aos 19 anos de idade: “Eu me apaixonei pelo tantra e comecei a fazer atendimentos lá pelos 19 anos”.





O trabalho de Marcia na PM, segundo ela, serviu para aprender ainda mais sobre como os homens se comportam e quais os principais problemas enfrentados na vida íntima masculina, o que tem sido de grande auxílio para Marcia.