Governo gasta R$ 107 mil com sofá e cama para Lula e Janja

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que até há pouco tempo se queixava por não ter onde morar, e chegou a se autodeclarar um presidente “sem casa, sem palácio”, agora faz aquisições para o Palácio da Alvorada em grande estilo e exigência. Algumas poucas peças da mobília compradas para a residência do chefe do Executivo custaram R$ 196.770. Trata-se de cinco móveis e um colchão.





Os gastos mais expressivos foram utilizados na aquisição do sofá, que goza de mecanismo elétrico (reclinável para a cabeça e os pés), que custou R$ 65.140, e com a cama do casal, que ficou em R$ 42.230. Ambos são trabalhados em legítimo couro italiano, 100% natural e com tratamento antirressecamento.





A Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) justificou as compras alegando que o estado da antiga mobília do palácio não estava em condições que agradavam ao presidente, mas salientou que as peças agora compõem o acervo da União.





– A ausência de móveis e o péssimo estado de manutenção encontrado na mobília do Alvorada exigiram a aquisição de alguns itens. Os móveis adquiridos agora integram o patrimônio da União e serão utilizados pelos futuros chefes de Estado que lá residirem – disse o comunicado da pasta.





Sem perder a oportunidade, a Secom culpou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também pelas compras, destacando que “se o palácio não tivesse sido encontrado nas condições em que foi, não teria sido necessário efetuar a compra de móveis”.





As informações foram obtidas pelo jornal Folha de S.Paulo por meio da Lei de Acesso à Informação.





VEJA A LISTA DE ITENS ADQUIRIDOS PARA O ALVORADA





– Sofá (306 cm de largura, 110 cm de profundidade), com mecanismo elétrico reclinável para cabeça e pés, revestido em couro na tonalidade cinza, grão natural. Valor: R$ 65.140.





– Sofá (232 cm de largura, 109 cm de profundidade), com mecanismo elétrico reclinável para cabeça e pés, revestido em couro na tonalidade cinza, grão natural. Valor: R$ 31.690.





– Cama (231 cm de largura, 246 cm de profundidade e 94 cm de altura), com revestimento em couro grão natural, lixamento leve e acabamento oleoso. Pés em metal e revestimento secundário em tecido. Valor: R$ 42.230.





– Poltrona ergonômica (90 cm de largura e 82 cm de profundidade), revestida em couro, com puff na cor branca, revestimento em couro grão natural, com almofadas do assento com enchimento em poliuretano e estrutura metálica. Valor: R$ 29.450.





– Poltrona fixa (107 cm de largura e 94 cm de profundidade), em veludo azul, com pés em aço inox, estrutura em madeira de reflorestamento, pinus naval. Valor: R$ 19.270.





– Colchão (193 cm de largura e 203 cm de comprimento) masterpiece top visco. Valor: R$ 8.990.





(Pleno News)

Foto: Ricardo Stuckert