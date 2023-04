MORADORES DA COMUNIDADE MARRECAS ESTÃO A "DEUS DARÁ"

Crianças estão perdendo aulas devido à cheia do Riacho Madeira e do Rio Acaraú.

A comunidade Marrecas, localizada depois do bairro Belchior, está ilhada pelas águas do Riacho Madeira que se juntam com as águas de um braço do Rio Acaraú. De acordo com os moradores há quase um mês as crianças estão perdendo aulas porque não tem como passar transporte algum.





Uma moradora solicitou ao prefeito de Sobral através das redes sociais uma canoa já que não tem como passar carro, mas muitas mães acham perigoso mandar seus filhos para a escola de canoa. A indignação de algumas pessoas é que nem isso foi atendido pelo gestor municipal.





Os mais jovens se arriscam nadando ou usando desvios pela mata sob o risco de acidente ou ser picado por cobra. O agricultor Francisco Silas, morador da localidade, usa estes caminhos alternativos para ir trabalhar.





Mizael Tomé, também agricultor, disse que as crianças estão perdendo aula. “Já foi pedido uma canoa, mas até agora, nada”, disse o agricultor.





A aposentada, dona Marlene da Silva, disse que sua neta está sem ir à escola. “A gente passa com água quase no pesco. “Está com quase um mês que os meninos estão sem estudar. Quando o nível da água baixa as mães passam com água na cintura levando os meninos.





