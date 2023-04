GUARANY DE SOBRAL DÁ VEXAME NO CAMPEONATO CEARENSE SÉRIE B

A diretoria do Guarany de Sobral anunciou, durante a manhã desta terça-feira (11), através de sua assessoria de comunicação, o desligamento de membros da comissão técnica e de alguns jogadores do clube.





Além do técnico Alexandre Lima, do preparador físico Paulo Roberto e do massagista Irmão Reginaldo, o clube comunicou as dispensas do zagueiro Oséas e do meia William Luz, que foram expulsos no último jogo diante do Icasa e em comum acordo liberou o goleiro Fernando, que não chegou a estrear pela equipe, o volante Madson, que foi titular em todos os jogos do Bugre até aqui e do atacante Índio, que foi contratado para reforçar a equipe, mas acabou passando em branco.





Em nota, o Cacique do Vale informou ainda que a equipe, que jogará no domingo (16), contra o Floresta, será comandada interinamente por Fernando Conrado e Daniel Henrique, assim como foi durante a disputa da Taça Fares Lopes do ano passado.





Confira a nota do clube abaixo, na íntegra:





”A diretoria do Guarany Sporting Club anuncia as saídas de Alexandre Lima (técnico), Paulo Roberto (preparador físico) e Irmão Reginaldo (massagista), do clube nesta terça-feira (11).





Visando o equilíbrio fiscal da equipe, a diretoria também anuncia o desligamento dos seguintes atletas: Fernando (goleiro), Oséas (zagueiro), Madson (volante), William Luz (meia) e Índio (atacante).









Mais jogadores poderão sair ao longo desta semana.





Fernando Conrado e Daniel Henrique comandarão o clube, interinamente, contra o Floresta, neste domingo (16).





Ascom Guarany de Sobral”





O Guarany de Sobral passará o terceiro ano seguido na Série B do Campeonato Cearense. Rebaixado em 2021, o clube só terá o Campeonato Cearense sub-20 e a Taça Fares Lopes para disputar neste ano.





Com informações do Sobral Portal de Notícias / SPN

Foto: Kid Júnior/SVM