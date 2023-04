Situação de Sobral no mapa da violência

O mapa da criminalidade no Estado Ceará aponta que até o último dia 08 de abril/2023, pelo menos 770 pessoas já foram assassinadas. Desse montante, 704 são do sexo masculino e 66 são do sexo feminino.





Os dados são da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (SUPESP/SSPDS/CE) órgão ligado à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE).





SOBRAL





Conforme dados divulgados, atualizados até o último dia 08 de abril, Sobral já registra 16 homicídios, sendo 13 homens e 03 mulheres.





O último caso, ocorreu no dia 08/04, e teve como vítima a Sra. Maeva de Oliveira Bastos, 46 anos, trata-se de um crime de feminicídio. A vítima sofre vários ferimentos e veio a óbito no Hospital Santa Casa. O caso aconteceu no bairro Parque Silvana II/Sobral. O suspeito de ter cometido esse crime foi preso em flagrante pela PM.

Confira a relação dos homicídios em 2023 – Sobral:





JANEIRO/2023





01. Patrícia Costa – Dia: 04/01 – Local: Bairro Campos dos Velhos





02. Luiz Eduardo – Dia 06/01 – Local: Estrada que liga o bairro Terrenos Novos ao Distrito de Jordão.





03. Lúcia de Fátima Aníbal – Dia 09/01 – Local: Bairro Gerardo Cristino/Santo Antônio.





04. Francisco Rondiney – Dia 13/01 – Local: Oficina no bairro Terrenos Novos





05. Anderson Araújo da Silva – Dia 13/01 – Local: Oficina no bairro Sinhá Sabóia





06. Francisco Alexandre Melo da Silva – Dia 13/01 – Local: Rua do Patu/Santa Casa





07. Francisco de Brito Gonçalves – Dia 14/01 – Local: Bairro Barragem/Distrito de Jaibaras.





08. Francisco Aquino Moita – Dia 28/01 – Local: Bairro Dom José/ Sobral





FEVEREIRO/2023 –





09. Wescley Azevedo Siqueira – Dia 02/03 – Local: Av. Dom José, Centro





10. Benedito Tiago Pontes Vasconcelos – Dia 05/02 – Local: Distrito de Jaibaras





11. José Erivando Costa Alcântara – Dia 10/02 – Local: Espancado no bairro Expectativa e Morreu na Santa Casa.





12. Marcos Mikael Nascimento de Oliveira – Dia 11/02 – Local: Rua São José 2 – Sumaré.





13. Carlos Augusto Cipriano Honório – Dia 19/02 – Local: distrito de Jaibaras/Sobral.





14. Fco. José da Silva – Dia 28/02 – Local: Alto Alegre/Jaibaras – Sobral.





MARÇO/2023 –





* Não houve nenhum crime neste mês de março/2023.





ABRIL/2023 – Até 08/04.





15. Ediney do Nascimento Silva – Dia 02/04 – Local: Cohab II /Sobral





16. Maeva de Oliveira Bastos – Dia 08/04 – Local: Parque Silvana II/Sobral.(Faleceu na Santa Casa). Caso de feminicídio.





Com informações do portal Sobral Agora