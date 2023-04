Homem é preso acusado de matar mais de 1100 galinhas de vizinho após briga

No domingo (09), um chinês foi preso na China após ser acusado de matar mais de 1100 galinhas de seu vizinho. O tribunal de Hengyang, localizado na província de Hunan, no centro da China foi o responsável pela condenação.





O nome do condenado não foi divulgado pela China, apenas o seu sobrenome Gu, assim como seu vizinho, chamado de Zhong.





De acordo com a justiça local, Gu invadiu o terreno de Zhong durante o período em que as aves dormiam de noite e ligou uma lanterna contra o galinheiro. As aves se assustaram e se amontaram em apenas um local.





Algumas sobreviveram, porém 500 delas morreram por esmagamento ou por confusão.





Depois desse 1º ocorrido, Gu foi detido pela polícia e forçado a pagar 3 mil yuans (R$ 2,2 mil) como indenização a Zhong pela morte das aves.





Em uma 2ª noite, Gu teria voltado ao galinheiro e desta vez matando 640 galinhas de uma vez só.





As autoridades chinesas disseram que a indenização pelas 1.140 galinhas mortas foi estimada em um total de 13.840 yuans (R$10 mil).





Gu teria se defendido dizendo que os conflitos começaram após Zhong cortar uma árvore do seu terreno sem seu conhecimento e aprovação.





Gu vai cumprir 6 meses de prisão com um ano de liberdade condicional.





Gazeta Brasil