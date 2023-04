Homem é preso com 5 kg de crack em ação conjunta entre Polícia Civil e PRF no Cariri

A Polícia Civil do Estado (PC-CE), com a apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu em flagrante um homem suspeito de envolvimento com o crime de tráfico de drogas na região do Cariri.





A ação aconteceu na sexta-feira (21,) no município de Missão Velha. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, o núcleo especializado da PC-CE iniciou os trabalhos investigativos para localizar o veículo, após a PRF identificar a movimentação do veículo por várias cidades do Cariri.





De imediato, a equipe do NCTD empreendeu diligências e localizou o veículo na cidade de Missão Velha. Com a abordagem, o motorista foi identificado como Carlos André dos Santos, de 42 anos, que estava transportando cerca de cinco quilos de crack embalados em cinco tablets. Os policiais ainda apreenderam dinheiro e dois aparelhos celulares.





Diante da situação, Carlos André foi conduzido para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico ilícito de drogas.





Após os procedimentos na delegacia, o homem foi conduzido para uma unidade do sistema penitenciário e foi colocado à disposição do Poder Judiciário. O NCTD seguirá com as investigações com o intuito de identificar outras pessoas que possam ter ligação com o tráfico de drogas na Região do Cariri.





Via CN7