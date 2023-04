O humorista Whindersson Nunes estreou com vitória no High Stakes, torneio internacional de boxe entre influenciadores, neste sábado (22), em Londres, na Inglaterra. Ele venceu o rapper polonês Filip “Filipek” Marcinek no segundo round por nocaute técnico.

Agora: Whindersson Nunes vence polonês por nocaute em torneio de boxe pic.twitter.com/lFnQ3XCphi — Junior Melo TERRA🇧🇷🇮🇱 (@juniormelorn_) April 22, 2023