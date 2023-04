Homem retira cerca de R$ 1 milhão de conta da família e joga pela janela do carro: “Abençoar os outros”

Um homem causou problemas de trânsito em uma rodovia em Oregon, nos Estados Unidos, após jogar cerca de 200 mil dólares, mais R$ 980 mil na cotação atual, pela janela do carro. O caso aconteceu na noite da última terça-feira, 11.





Identificado pela polícia como Colin Davis McCarthy, de 38 anos, confirmou a quantia e afirmou que agiu pensando em “abençoar os outros com presentes em dinheiro”. Segundo a agência United Press, no momento em que o dinheiro foi jogado na Interstate 5, em Eugene, motoristas pararam seus carros para apanhar as cédulas na pista, causando problemas no trânsito.





Podendo ter causado transtornos maiores, Colins levou uma advertência da polícia e foi solicitado para que não fizesse mais ação semelhante, podendo ser acusado de jogar objetos pela janela ou conduta desordeira. Após o ocorrido, os policiais tentaram procurar as notas restantes do dinheiro jogado, mas não encontraram nenhuma cédula.





Segundo o portal de notícias KEZI, Colins adquiriu as cédulas após sacar o valor de contas bancárias compartilhadas de sua família. O tenente da polícia de Oregon, Jim Andrews, diz que a quantia usada por Colins não pode ser considerada roubada, visto que a conta era compartilhada.





Em conversa com a Polícia do Estado de Oregon, um dos familiares disse que, embora as chances sejam pequenas, a família de Colins pede para que aqueles que tenham pegado o dinheiro, devolvo-o visto que o “dinheiro é muito necessário para a família”.





(O Povo)