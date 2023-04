Mecânico transforma carro de cliente em motel e acaba sendo filmado em Manaus

Um mecânico foi flagrado usando o carro de uma cliente de motel. O caso foi descoberto após a dona, que é cliente de uma concessionária de veículos, instalar uma câmera para acompanhar o andamento do serviço. O vídeo viralizou nos aplicativos de mensagens nesta sexta-feira (14).





De acordo com a vítima, que não quis se identificar, ela comprou o carro em fevereiro de 2022, no valor de R$ 78 mil, na concessionária de seminovos localizada na avenida Constantino Nery, na Zona Centro-Sul de Manaus.





Cerca de 10 meses após a compra, a mulher procurou os serviços para solucionar problemas com o ar-condicionado do veículo, que apresentava vazamentos de água, molhando o interior do carro.





A cliente então levou o seu carro duas vezes para o conserto e, mesmo assim, o problema persistiu. O marido da mulher fez vídeos relatando o problema para a concessionária, e nada foi resolvido.





Foi aí que o casal decidiu instalar uma câmera de segurança para ver qual tipo de serviço estava sendo feito no veículo.





Ao buscar o carro que foi pela terceira vez ao reparo, ele relata que sentiu um forte odor azedo no banco do carona, um cheiro bem único e incomum.





O casal teve uma grande surpresa. Ao verificar as imagens, eles viram que, na verdade, o mecânico fazia o carro deles de motel. Nas imagens, é possível identificar a voz de duas pessoas adentrando o veículo e então da maneira mais inesperada possível começam a fazer sexo.





A cliente descobriu que tiraram o carro da concessionária, levaram para uma oficina não autorizada no Centro de Manaus e, durante a madrugada, um mecânico ligou o veículo e fez sexo com uma mulher por cerca de 15 minutos dentro do automóvel.





Inconformada, a cliente entrou na justiça contra concessionária e pediu indenização no valor de R$ 50 mil pelos danos morais sofridos bem como que seja obrigada a proceder com a troca do veículo por um de igual marca e modelo ou indenização do valor correspondente, ante sua responsabilidade objetiva determinada no Art. 14 do Código de Processo Civil.





A partir do momento que a cliente entrega o seu carro para os reparos da Concessionária, esta assume o dever de guarda do bem, possuindo responsabilidade objetiva dos eventuais acontecimentos.





Com informações do AM Post