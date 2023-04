HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NO DISTRITO DE JORDÃO, EM SOBRAL

O jovem conhecido por “Robert” foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (30). Ele é a vítima identificada que morreu após disparos de arma de fogo na estrada que Sobral ao distrito de Jordão. Segundo informações, a vitima estaria se deslocando para uma área de lazer, quando elementos saíram de um matagal e efetuaram vários disparos, atingindo-a.





O outro rapaz baleados, segue internado, ele foi identificado por “Guilherme Silva”, e estava na companhia de Robert. Guilhermeo mesmo aguarda cirurgia no hospital Santa Casa em Sobral.





O corpo do jovem “Robert”, morador do bairro Padre Palhano, encontra-se no núcleo da PEFOCE, em Sobral, para a realização dos procedimentos de praxe.





A polícia civil está investigando a autoria e a motivação do crime.





Sobral registra 20 homicídios dolosos no corrente ano!





Com informações de Sobral Favela News