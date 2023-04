MAIS UM CRIME DE HOMICÍDIO FOI REGISTRADO EM CAMOCIM/CE

Lamentavelmente, a polícia registrou mais um homicídio no município de Camocim. A vítima foi identificada como Ernandes da Silva Pinheiro, de 34, anos, residente na localidade de Moréias, zona rural de Camocim.





De acordo com as informações obtidas pelo Camocim Polícia 24h, a vítima estava em frente a sua residência quando uma dupla trafegando em uma moto chegou repetidamente e efetuou vários disparos de pistola calibre .380 contra Ernandes. Sem chance de defesa o homem morreu ali mesmo no local.





Ainda de acordo com a polícia, a vítima tinha problemas com drogas, no entanto, não se sabe o real motivo da execução. Com este sinistro Camocim chega ao 18º homicídio neste ano de 2023. Equipes policiais de Camocim, Granja e Parazinho realizam diligências no sentido de capturar a dupla assassina. Uma equipe da Pefoce foi acionada para o local e levou o corpo da vítima ao IML de Sobral.





Camocim Polícia 24h