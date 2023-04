Surpresa! Mãe de dez filhos está grávida de gêmeos

A família Arasaki não para de crescer! Pais de dez filhos, Mariana e Carlos Arasaki descobriram recentemente estarem “gravidos” de novo. Entretanto, uma nova surpresa veio à tona esta semana: o ultrassom revelou que Mariana está esperando não um, mas dois bebês! No total, a família somará 12 crianças e nem pensa em fechar a “fábrica”.





– Eu não quis criar expectativas. Foi uma surpresa! Quando descobri mais uma gestação gemelar, meu coração parecia que ia explodir de tanta emoção! – comemorou Mariana em entrevista ao portal Gshow.





Essa será a segunda gravidez de gêmeos do casal que, na última gestação, gerou os pequenos João Pio e Josemaria, de 1 ano.





Os Arasaki, que celebraram o matrimônio há dez anos, contam que nunca usaram método contraceptivo, e todos os filhos vieram de forma espontânea.





O papai dos rebentos compartilhou que já esperava que teria gêmeos novamente. Ele ainda relatou que precisará fazer algumas mudanças para acomodar os dois novos bebês:





– No meu coração, eu acreditava que seriam gêmeos. Precisaremos mudar bastante coisa. Os quartos, quem irá dividir o espaço com quem, a logística de transportes e mobiliários… Um exemplo é a mesa de jantar, que precisará caber mais pessoas (risos) – explicou, com bom humor. (Pleno News)