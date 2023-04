Saiba o valor da fortuna de Virgínia Fonseca

A internet parou na tarde desta quinta-feira (20) após o cantor Zé Felipe compartilhar em sua rede social o presentão de aniversário que ganhou da esposa, a influenciadora Virginia Fonseca, que presenteou o amado com um jatinho particular customizado, com desenhos do casal e das filhas, Maria Alice e Maria Flor.





“Pqp ganhei um avião da minha gata!!! Agora dá pra levar a família todaaa, te amoo demais meu amor, esse avião é nosso!! Obrigado por tudo que você é, eu te amo e tô com você pra tudo te amoooooooo “, escreveu Zé Felipe no Instagram.





Com tanta ostentação e riqueza, a IstoÉ Gente foi procurar saber o valor do patrimônio de Virginia e te conta abaixo. Confira!





lém de influenciadora, Virginia Fonseca, de 24 anos, é empresária. Em três meses, ela faturou R$ 17,4 milhões com as vendas do perfume VF. Foram 110 mil unidades do produto vendidas ao preço de R$ 199 cada. “Faturamos esse número com um único perfume que as pessoas nem sequer sentiram o cheiro”, disse a influenciadora à Forbes Brasil.





Em 2021 nasceu a ‘WePink’, empresa de Virgínia, que começou com uma linha de skincare e hoje possui 11 produtos de cuidados para o corpo e cabelo. De acordo com ela, a empresa teve mais de R$ 168 milhões de faturamento em 2022.





No primeiro mês de operações, a WePink teria faturado R$ 10 milhões. No ano passado, o faturamento ultrapassou a casa dos R$ 168 milhões — segundo a própria Virgínia, em publicação feita na web em janeiro deste ano.





Com 43 milhões de seguidores no Instagram e mais de 11 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, a loira ainda fatura muita grana com publicidades de outras marcas.





(ISTOÉ)