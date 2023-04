Em menos de 4 meses a Fábrica Democrata de Camocim já demitiu mais de 400 pessoas

A queda na demanda por produção de calçados fez a fábrica Democrata de Camocim realizar uma onda de desligamentos ao longo deste ano de 2023.

Até janeiro, a unidade operava em grande ritmo com cerca de 1100 funcionários. Todavia, nos meses de fevereiro e março, a fábrica viu o número de pedidos caírem e a queda nas exportações gerou ociosidade na mão de obra resultando na demissão de cerca de 200 operários.





Já neste mês de de abril, 187 foram desligados de uma vez somados a mais 26 nesta semana. Ao todo, o número passa de 400. Uma parte com menos de um ano de contrato. Outras demissões não estão descartadas. Tudo dependerá da oferta de demanda de produção.





A empresa, que possui grande participação no mercado exterior, reitera que havendo melhora no mercado, haverá novas admissões. O Sindicato dos Sapateiros de Camocim acompanha com preocupação e presta o suporte necessário para acompanhar os demitidos no processo de rescisão contratual.





A Democrata de Camocim possui mais de 20 anos de atuação no mercado de Camocim. Como única unidade fabril da cidade, ela é a maior empregadora do setor privado.





Por Nildo Nascimento / Sistema Paraíso